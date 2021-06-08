Американские следователи смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на оператора топливопровода Colonial Pipeline, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники.

CNN не уточняет, удалось ли полностью вернуть все полученные хакерами деньги.

Ожидается, что позже в понедельник Минюст США объявит о деталях этой операции, осуществлённой под руководством ФБР и в сотрудничестве с оператором топливопровода.

7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн.

Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.