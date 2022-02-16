Дорожающее жилье – не самая лучшая перспектива для нашей урбанизирующей столицы. Проблема дефицита доступных квартир давняя для Баку. Население главного города страны множится, растет приток граждан из регионов в столицу, а строительство не может поспеть в ногу со спросом.

Для решения квартирного вопроса за последние годы были задействованы различные социальные проекты – от системы льготной и социальной ипотеки до строительства доступного жилья в Баку и на периферии и механизмов аренды жилья с правом последующего выкупа.

Однако подорожание вносит свои коррективы – доступные ранее метры все больше идут в разрез с финансовыми возможностями. Как заметил специалист рынка недвижимости Рамиль Гасымзаде, подорожание сказывается на запросах кредиторов в том числе по линии государственной ипотеки. «Квартиры дорожают, следовательно, растет первоначальный взнос и общая сумма кредита». Так что потенциальным заемщикам сложно угнаться за условиями. Накопив 10 тыс. манатов для первоначального взноса, вдруг выясняется, что внести за квартиру придется больше. По мере подорожания квартир растут и претензии банков к зарплатам.

Но даже это не убавило интерес граждан к льготным ипотечным продуктам, а непопулярная раньше аренда с правом выкупа меняет прежний негласный «статус» и становится востребованной. С начала этого года ее возможности оценили больше тысячи человек. Как сообщили в Азербайджанском ипотечном и кредитно-гарантийном фонде (АИКГФ), профильная структура в минувшем году передала в аренду с правом выкупа в 2 раза больше квартир. На начало года насчитали ренту 1 282 единиц жилья. По данным ведомства, это в 3,1 раза больше, чем в начале прошлого года.

Сообщается, что 54% арендаторов работают в государственном, 46%-в частном секторе, 60% состоят в браке, а 40% пользователей этой программы не отягощены семейными отношениями. Наиболее высокий спрос наблюдается в сегменте ренты двухкомнатных и однокомнатных квартир (45% и 30%), менее привлекательны трех — (21%) и четырехкомнатные (4%) апартаменты. Несмотря на трехкратный рост, рента с правом выкупа не получила должного размаха. Объясняется это скудостью предложения, считает исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов. «Как правило, фонд скупает квартиры с большой площадью – то, что не могут продать строительные компании», — поясняет он.

И потом, одним из условий фонда является требование к доходам, к тому же официальной зарплаты гражданина, заключившего договор аренды, должно хватить на минимальные нужды и оплату ежемесячных взносов. Такое в условиях дорожающих квартир не способствует их доступности. Кстати, претензии к доходам, пожалуй, самое главное условие фонда, поскольку договор может быть аннулирован, скажем, если гражданин не платит по аренде более 60 дней. В механизме ипотечного кредитования существуют строгие требования также к возрастному ограничению, подтверждению дохода и предоплате.

Это связано с тем, что жилое помещение, приобретенное за счет средств фонда, предварительно оплачивается в собственность должника и предоставляется только с ипотекой. Так, арендатор должен перевести средства на счет фонда в размере 12-кратной суммы ежемесячного платежа после подписания с ним договора, после чего платежи осуществляются ежемесячно. По мнению специалистов, спрос на такой продукт мог быть значительно выше, поскольку очень многие снимают жилье. При этом граждане платят немалые деньги — в среднем от 200 до 400 манатов за право только лишь проживания в съемной квартире. Однако, считает специалист, в этом начинании есть и свои минусы. Так, в отличие от обычной ипотеки, в случае с арендой выбор жилья ограничен предложением АИКГФ, отмечает Азадов: «Это обстоятельство, безусловно, ограничивает выбор для тех граждан, которые желали бы приобрести квартиру в соответствии со своими потребностями».