Право на свободу

24 августа пройдет судебное заседание по рассмотрению обращения блогера Мехмана Гусейнова об условно-досрочном освобождении.

Дело будет рассматриваться на выездном заседании Гарадагского районного суда в колонии номер 14 судьей Рашадом Мамедовым.

Как сообщил адвокат блогера Фуад Агаев, никаких прогнозов по этому поводу давать нельзя. “24 августа суд рассмотрит прошение Мехмана об условно-досрочном освобождении. Прошение об УДО — право самого Гусейнова. Он отбыл большую часть своего несправедливого и необоснованного наказания, и поэтому принял решение обратиться в суд”, — сказал # Фуад Агаев.

Напомним, 6 августа скончалась мать Мехмана Гусейнова — Фирангиз Гусейнова.

71-летняя Ф.Гусейнова за три недели до кончины была госпитализирована в больницу с диагнозом сердечная недостаточность.

30 июля группа журналистов и правозащитников передали обращение к руководству Пенитенциарной службы с просьбой предоставить разрешение блогеру Мехману Гусейнову встретиться с тяжело больной матерью Фирангиз Гусейновой. Однако результат не оправдал ожидания: Мехмана не пустили встретиться с ней. Уже после кончины матери, его отпустили на 2 дня для присутствия на похоронах.

Как отмечает адвокат блогера Шахла Гумбатова, психологическое состояние Мехмана Гусейнова полностью соответствует положению, в котором он оказался — то есть, состоянию человека, который только что потерял свою мать. “Более подробно о его психологическом и физическом состоянии смогу сказать только после встречи с ним”, — отметила Ш.Гумбатова.

Поводом для ареста Гусейнова стали его заявления о пытках в полиции в январе этого года. B ответ, глава Насиминского районного управления полиции Баку Муса Мусаев подал иск о клевете. Сураханский районный суд 3 мая 2017 года приговорил Гусейнова к двум годам лишения свободы, признав его виновным в клевете (статья 147 УК).

До этого, в 2014 году Гусейнов был задержан в Бакинском аэропорту при отбытии в Тбилиси.

Летом 2012 г. против М.Гусейнова было заведено уголовное дело и наложен запрет на его выезд из страны. М.Гусейнов обвинялся в хулиганских действиях против сотрудника полиции.

Блогер и журналист Мехман Гусейнов известен своими многочисленными видеоматериалами о коррупции некоторых чиновниках и их недвижимом имуществе, распространенных в сатирическом онлайн-журнале Sancaq.

Гусейнов также является председателем Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) в Баку.

27 просмотров