Экс-сотрудница выполняющей контракты для Пентагона фирмы Риэлити Ли Виннер, предположительно передавшая СМИ секретный доклад о приписываемых России попытках кибератак на американскую избирательную систему в 2016 году, досрочно освобождена из тюрьмы. Об этом сообщила в понедельник ее адвокат Элисон Гринтер Аллен в Twitter.

«Я рада сообщить, что Риэлити Виннер освобождена из тюрьмы», — написала она.

Адвокат добавила, что речь идет не о помиловании, а о сокращении срока заключения за хорошее поведение.

Риэлити Ли Виннер в июне 2018 года признала вину в разглашении секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Позже она была приговорена в США к пяти годам и трем месяцам тюрьмы и отбывала наказание в штате Техас. (ТАСС)