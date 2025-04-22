Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл был уволен, поскольку выступал против войны Соединенных Штатов с Ираном, а не из-за утечек секретной информации. Такое предположение сделал известный американский журналист Такер Карлсон, побеседовавший с Колдуэллом.

«Я знаю гораздо меньше деталей, чем вы, но для меня очевидно, что вас считали противником войны с целью смены режима в Иране. В этом и заключалось ваше преступление», — сказал Карлсон. Интервью было опубликовано в понедельник на сайте журналиста.

«Все сложно, есть и другие составляющие этой ситуации. Но, исходя из случившегося, полагаю, это послужило фактором. Думаю, это превратили в оружие против меня», — считает Колдуэлл. «Война с Ираном может невероятно дорого обойтись нам с точки зрения человеческих жизней, долларов и нестабильности на Ближнем Востоке», — добавил он, отметив, что под угрозой окажутся жизни граждан как США, так и Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. «Президент и вице-президент понимают это, и поэтому они отдают приоритет дипломатии», — убежден экс-советник министра обороны США Пита Хегсета.

Бывший сотрудник Пентагона утверждает, что не предоставлял СМИ секретную информацию и что перед увольнением его не проверяли на детекторе лжи. «Ни мне, ни [бывшему заместителю главы аппарата шефа Пентагона] Дэрину Селнику, ни [экс-главе аппарата заместителя министра обороны] Колину Кэрролу, которых также временно отстранили от службы и затем уволили, не сообщили, во-первых, причин расследования, во-вторых, ведется ли еще это расследование, в-третьих, было ли вообще проведено настоящее расследование», — заявил Колдуэлл.

Ранее бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что в Пентагоне «царит тотальный хаос» из-за скандалов с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями. По мнению Эллиота, Хегсет вряд ли надолго задержится в должности шефа Пентагона.