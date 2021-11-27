В связи с Днём Победы по инициативе президента страны Ильхама Алиева Милли Меджлис Азербайджана 5 ноября 2021 года принял Акт об амнистии, который охватил около 1 500 заключенных.

В произведении великого французского писателя Виктора Гюго «Отверженные», написанного в середине XIX века, рассказывается о бывшем преступнике Жане Вальжане, освобожденном из тюрьмы по королевской амнистии. Не имея ни денег, ни профессии, Жан Вальжан, чтобы не умереть с голоду, был вынужден красть подсвечники у местного епископа.

Сегодня во Франции вопросами адаптации бывших заключенных занимаются как государственные структуры, так и общественные организации, пользующиеся поддержкой государства. Бывшие заключенные, имеющие профессию, обеспечиваются работой. Те же заключенные, которые ее не имеют, направляются на специальные курсы для получения специальности, после чего также обеспечиваются работой. Компании, которые предоставляют работу бывшим заключенным, получают от государства налоговые льготы.

В Азербайджане же не все освобожденные по амнистии заключенные имеют профессию, соответственно — и работу.

Мы решили выяснить, какие меры принимает правительство Азербайджана для обеспечения работой бывших заключенных.

Для начала редакция # обратилась к освобожденному по амнистии жителю Биласуварского района Рауфу Шахбазову. «Я был осужден по статье 315 (оказание сопротивления представителю власти) Уголовного кодекса. До заключения я занимался животноводством. У меня украли теленка, а полиция не хотела заниматься поисками теленка. Тогда я стал писать жалобы в различные инстанции. В результате меня и моего брата Рашада Шахбазова осудили за оказание сопротивления полиции. Я отбывал наказание в исправительном учреждении №5. Нас там не обучали никаким профессиям. Теперь меня амнистировали. Мой брат был освобожден годом раньше. Пока я находился в заключении, мое животноводческое хозяйство разорилось. После освобождения мне выдали всего… 5 манатов для того, чтобы я смог добраться домой. И сейчас у меня нет ни дома, ни профессии. Я живу в доме брата», — сказал Рауф Шахбазов.

Член Общественного комитета Министерства юстиции Азербайджана, председатель «Лиги защиты трудовых прав», правозащитник Сахиб Мамедов в беседе с # отметил, что согласно Закону «О социальной адаптации бывших заключенных», государство обязано оказать всестороннюю помощь освобожденным из мест заключения. Бывшие заключенные, которые не имеют работу и профессии, должны обратиться в местное отделение управления по занятости.

«Это управление должно обеспечить их работой. Если у бывших заключенных нет профессии, то это управление должно направить их на специальные курсы. Если они занимаются сельским хозяйством, то управление должно обеспечить их живностью», — сказал Сахиб Мамедов.

Как заявил нам освобожденный из заключения в 2020 году брат Рауфа Шахбазова Рашад Шхбазов, он уже обращался в управление по занятости Биласуварского района.

«Мне сказали, что они не могут предоставить мне работу. Тогда я попросил их помочь получить от государства какую-нибудь живность, чтобы я мог заняться фермерской деятельностью. Мне отказали и в этом. Никаких предложений относительно направления на курсы по обучению профессии мне никто не делал. Сотрудники управления обещали связаться со мной, как только у них появится свободная вакансия. Но с нами до сих пор никто так и не связался», — сказал Рашад Шахбазов.

Почему же управление по занятости Биласуварского района отказалось рассмотреть обращение Рашад Шахбазова? Для получения ответа мы обратились в это управление.

Сотрудник управления Саид Мусаев выразил свое удивление в связи с нашим обращением. «Почему Рашад Шахбазов жалуется в #? На нас, как правило, жалуются в Министерство внутренних дел и аппарат омбудсмена», — заявил нам Саид Мусаев. Он отметил, что Рашад Шахбазов может вновь обратиться в управление и ему обязательно помогут.

Как заявил нам Рашад Шахбазов, он не собирается обращаться в управление занятости, так как не доверяет его сотрудником.

В этой истории мы на примере одного бывшего заключенного показали, чего стоят заявления соответствующих структур, которые обожают рапортовать по телеканалам о «проделанной работе». К сожалению, братья Шахбазовы – не единичный пример. Таких, как они, в Азербайджане много и какой-то конкретный факт обеспечения работой или создания условий для бывшего зека в нашей стране, скорее всего, исключение. Соответствующие структуры, особенно в регионах, должны понять одно – человек, не имеющий работу и крышу над головой, потенциальный преступник. Как известно, профилактика дешевле лечения, и то же относится к преступлениям — предупреждение преступлений дешевле содержания преступника в тюрьме. Классику читать надо…