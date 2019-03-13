Понты или must have?

С каждым годом в Баку все больше частных школ, которые завлекают не столько системой образования и учительской базой, сколько языком обучения — английским. Кто-то считает, что в такие школы отдают детей только те родители, которые не видят будущее своего ребенка в Азербайджане, кому-то возможность отдать малыша в частную школу кажется перспективным делом, а кто-то считает, что эта фишка просто на просто понт.

И так, с сегодняшнего дня началась электронная регистрация учеников для приема в I классы государственных общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год.

Согласно подписанному министром образования Джейхуном Байрамовым приказу, в 2019-2020 учебном году, наряду с Баку, прием в I классы государственных общеобразовательных школ пройдет посредством электронной системы в Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Нафталане, Абшеронском, Самухском, Евлахском районах. Также посредством электронной системы будет осуществляться прием в I классы школ вынужденных переселенцев, расположенных в данных районах.

Кроме того, учитывая пожелания родителей, предусматривается, чтобы дети из подготовительных групп попали в первый класс в том же составе, и у них был тот же учитель, который преподавал им в группе. То есть, нет необходимости регистрировать в I классе детей из подготовительных групп. Это правило охватывает классы учителей, которые в 2018-2019 учебном году преподавали в дошкольных подготовительных группах, а в 2019-2020 – будут преподавать в первых классах, пишет report.az.

Прием же в первый класс частных школ проходит по другой, обособленной системе образовательного учреждения. Об этом Зеркало заявил заведующий отделом информации министерства образования Джасарат Валехов. По его словам, у каждой частной школы свои установленные правила приема. “Эти правила министерство Образования не регулирует. В принципе, ведомство и не следит за частными школы по причине того, что контроль над такими учреждениями не нужен. У каждой из школ свои вступительные конкурсы. Ребенок попадает в такую школу в том случае, если прошел этот конкурс и если его семья может оплатить обучение”, — сказал он.

На самом деле, перечень частных школ, находящихся в хорошем смысле слова на слуху, это Azerbaijan British College (ABC), образовательная сеть İstək, школа XXI Əsr, Baku-Oxford school, European Azerbaijan School, лицей Evrika, European Azerbaijan School, Baku Modern School, British School in Baku и так далее. Нет, это не реклама и не призыв отдавать детей в частные школы. И без нас родитель, который имеет финансовую возможность и желает ребенку успешного будущего, первым делом попытается дать ему отличное образование. То есть, отличное от обычного, которое получают дети, учащиеся в государственных общеобразовательных школах.

Примерные цены за обучение в частных школах варьируют от 5 тысяч манатов (речь идет о дошкольном отделении) в год («XXI ƏSR» и лицее «Evrika») до 15-19 тысячи манатов («Azerbaijan British College (ABC)» — «Baku Modern School»). В “The International School of Azerbaijan” оплата принимается в долларах и в зависимости от программы обучения, возраста ученика и класса, в котором он получает образование, и, начинается от 10 тысяч и до 36 тысячи долларов США.

В некоторых частных школах транспортные услуги (школьный автобус) оплачивается отдельно.

Пользователи соцсетей разошлись во мнениях: стоит ли тратить баснословные суммы (оказывается, в нашей стране не для всех 5 тысяч манатов — пустяковые деньги) на частные школы, если знания учителей государственных школ далеко не на самом низком уровне. Другие считают, что школьные расходы это реальные инвестиции в будущее ребенка.

“Обычные школы перенаселены, в классах по 40-45 человек, должное внимание каждому ученику не уделяется. Советская система образования, которая до сих пор полностью не “выветрилась” из современного азербайджанского образовательного процесса ломает детей. Своего мнения у них быть не должно, как сказали, так и делай. Мыслить не учат, с материалом работать не учат. Современный мир диктует свои правила, а государственные школы за этим не успевают”, — пишет пользовательница по имени Фарида. В противовес этому мнению, другой юзер говорит, что в частных школах есть один большой плюс: ребенок защищен от неадекватных учителей. “Если ребенок ведет себя нормально, в частной школе над ним будут трястись, с ним будут дополнительно заниматься. И это помимо скулбасов (школьных автобусов) и выполнения домашних заданий в присутствии педагога”, — возражает Нюфуз.

Что же на самом деле привлекает пусть и обеспеченных (деньги, как говорится, лишними не бывают) родителей отдавать детей за пределы устоявшейся государственной образовательной программы?

Педагог алгебры-геометрии Турал Алиев, получивший образование в Казахстане говорит, что частные школы в отличие от частных университетов не самый лучший вариант в стране, где существует единая образовательная программа. “Частное высшее образование — это будущее, как в стране, так и за ее пределами. То есть, профессиональное образование, специальность очень важны. Назначение школы же совсем другое дело. На постсоветском пространстве принято считать, что мы уже заслужили все самое лучшее: брендовую одежду, дорогую обувь, обучение у иностранцев и так далее. Но, дело в том, что, не поменяв общие устои жизни, применять что-то дорогое — дело неоправданное. Представьте, что вы покупаете обувь за 600 долларов, чтобы приехать их Мехтиабада в Баку на автобусе в дождливый день. Стоит оно того? Конечно же, нет. Соответственно, не стоит гнаться за образованием в дорогих частных школах, у которых собственная программа, если ребенку придется сдавать единый государственный экзамен в 9 и 11 классах, а после учиться в местном ВУЗе и работать в местной компании”, — говорит Т.Алиев.

Кстати, как оказалось, он прав.

Представитель минобразования Джасарат Валехов подтвердил это высказывание, сказав, что какая бы программа ни была в частной школе, экзамен в выпускных классах для всех — и гос и частников — единый. “Ни одна школа сама не выдает аттестаты. Аттестаты выписывает министерство Образования на основании единого государственного стандарта по результатам экзаменов, проводимым Государственным Экзаменационным Центром. Аттестат — это документ государственного образца. То есть, не сдавший выпускной экзамен ученик получить его не сможет”, — подытожил Дж.Валехов.

А мы-то думали, что частная школа, за обучение в которой приходится “отстегивать” порядка 5-20 тысяч манатов выдает аттестат, ну не знаем, из золота, что ли.

Конечно, шутки шутками, но, возможно, все же образование в этих школах как-то по другому оправдывает себя? Например, безупречный английский или знания профильного предмета на «отлично»?

Как оказалось, это тоже не совсем, правда. Для выяснения насколько сильна образовательная программа частных школ, нам было достаточно обзвонить частных репетиторов, предлагающих свои услуги в Баку.

Подробности нашего расследования уже в следующей статье….