Открытие III Международного оперного фестиваля состоялось 7 сентября в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. В нынешнем году он приурочен к 50-летнему юбилею Народной артистки Азербайджанской Республики, известной оперной певицы Фидан Гаджиевой, и к 30-летию ее творческой деятельности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фестиваль открылся ярким концертом, который собрал в зрительном зале известных артистов и музыкантов, деятелей культуры и искусства, любителей классической музыки, представителей интеллигенции и гостей столицы.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ автор и организатор фестиваля Фидан Гаджиева поделилась своими эмоциями: «Сегодня мы открываем наш фестиваль. Спасибо всем, кто пришел к нам, кто нас поддержал! Для зрителей будет выступать мой оркестр Mezzo — это первый в Азербайджане женский камерный оркестр. Мы будем исполнять классическую азербайджанскую и зарубежную музыку. Нас также ожидает сюрприз от Министерства культуры — какой, я не знаю, но мы очень ждем! Я надеюсь, что вечер пройдет хорошо и концерт всем понравится. Добро пожаловать на III Международный оперный фестиваль!».

Отметим, что масштабный фестиваль продлится три месяца, он пройдет под руководством Народного артиста, маэстро Ялчина Адыгёзалова при участии Народной артистки Фидан Гаджиевой и в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Ниязи. Фестиваль охватит различные регионы страны. Серия концертных программ, представленных в его рамках, также выйдет и за пределы Азербайджана, продемонстрируя богатство нашего оперного искусства в ряде стран.

Главной особенностью фестиваля станет специальный концертный проект «Голос молодежи — поддержка молодежи» (Gənclərin səsi — gənclərə dəstək), направленный на поддержку молодых талантов.

Торжественная церемония закрытия Оперного фестиваля состоится 7 декабря во Дворце Гейдара Алиева под руководством Народного артиста, маэстро Я. Адыгёзалова и в сопровождении Государственного симфонического оркестра им. Ниязи. В этот вечер Народная артистка Азербайджанской Республики Ф. Гаджиева выступит в сопровождении знаменитого испанского симфонического фламенко-оркестра.