Американскую актрису, фотомодель, режиссёра и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелину Джоли заметили в Тернополе и Львове, а сегодня — в Харькове. Соответствующие фотографии были опубликованы на местных Telegram-каналах.

29 августа актрису узнали в Тернополе, где она побывала в ресторане «Старая мельница» и попробовала украинские национальные блюда.

После этого, уже 30 августа, Telegram-канал «ОК Кременчуг» опубликовал фото от подписчиков, которые встретили Джоли в одном из торговых центров города.

Сегодня телеграм-канал «Труха. Харьков» сообщил, что звезда в настоящее время находится в Харькове.

Анджелина Джоли посетила Харьков вместе со своим 18-летним сыном Ноксом. Об этом сообщает Telegram-канал Федерации бокса Украины.

Как отметили авторы канала, звезда Голливуда и ее сын от брака с Брэдом Питтом приехали в один из боксерских клубов города. Визит Джоли администрация учреждения назвала «обычным тренировочным днем».

«Среди гостей клуба оказалась одна из самых известных актрис мира. Ее сын Нокс вместе с украинскими защитниками провел в клубе тренировку по тайскому боксу», — говорится в публикации.