Полномочия российской делегации в ПАСЕ обжалованы Украиной и Грузией

25 июня Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает «Европейская правда».

Процедуру обжалования по содержательным основаниям провели по инициативе члена грузинской делегации Нино Гогадзе.

Украинский делегат в ПАСЕ, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев отдельно обжаловал полномочия россиян. Он обосновал свою позицию тем, что в список российской делегации вошли депутаты, избранные по многомандатному округу.

По мнению Арьева, избрание этих депутатов в Госдуму РФ является сомнительным, так как за них голосовали в том числе жители украинского Крыма.

Решение по этим заявлениям примут сегодня во второй половине дня, сообщила резидент ассамблеи Лилиан Мори Паскье.