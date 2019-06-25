Полномочия российской делегации в ПАСЕ обжалованы Украиной и Грузией

25 июня Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает «Европейская правда».

Процедуру обжалования по содержательным основаниям провели по инициативе члена грузинской делегации Нино Гогадзе.

Украинский делегат в ПАСЕ, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев отдельно обжаловал полномочия россиян. Он обосновал свою позицию тем, что в список российской делегации вошли депутаты, избранные по многомандатному округу.

По мнению Арьева, избрание этих депутатов в Госдуму РФ является сомнительным, так как за них голосовали в том числе жители украинского Крыма.

Решение по этим заявлениям примут сегодня во второй половине дня, сообщила резидент ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

gordonua.com
| 2019-06-25T16:34:36+00:00 25 июня 2019, 18:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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