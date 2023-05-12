Решение президента России Владимира Путина снять визовый режим для граждан Грузии, а также открыть прямые рейсы вызвало неоднозначную реакцию как в Тбилиси, так и у основных западных партнеров.

В тот же день на улицах Тбилиси прошел митинг недовольных открытием прямых рейсов. С другой стороны, реакция ЕС и США не заставила себя долго ждать:

«Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем», — говорилось в заявлении госдепа США.

«Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов», — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя решение РФ возобновить авиасообщение с Грузией.

Комментируя ситуацию #, политолог Гела Васадзе сказал, что реакция грузинского общества негативная.

«А какое может быть отношение к решению, принятому со стороны военного преступника? Это никак не отображает настроения внутри Грузии. Другой вопрос – это наши власти хотят делать деньги на России и в тоже время быть кандидатами в члены ЕС. Это несколько странное желание», — считает эксперт.

По его словам, европейцы на это пока смотрят сквозь пальцы, но там не столько европейцы, а американцы будут говорить с грузинскими властями.

«Нашим властям очень хочется усидеть на двух стульях: делать деньги на России с одной стороны, а с другой, быть вхожими в западный клуб, в «Рамштайн» и так далее. Да, у некоторых стран это получается, например, у Турции и Венгрии. Но Грузия — это не Турция и не Венгрия. Турция — это Турция и это не сопоставимые масштабы, а Венгрия — член ЕС», — сказал эксперт.

Аналитик также добавил, что большая часть параллельного импорта в Россию идет через Казахстан, Армению и Беларусь.

«Что касается параллельного импорта из Грузии — стоило бы спросить, чего мы такого начали производить, что вдруг понадобилось армянам, казахам и кыргызам? А они соответственно дальше эту продукцию перепродадут России. Нам же не запрещено торговать с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном, например. Проблемы могут быть большие, если американцы решат заняться нами, то они займутся серьезно», — подчеркнул он.

Говоря о ситуации в регионе Южного Кавказа в целом и переговорах между Баку и Ереваном, аналитик сказал, что ситуация в регионе Южного Кавказа нестабильна.

«Россия теряет Азербайджан и, возможно, она потеряет Армению. Поэтому Москва сейчас предпринимает шаги, чтобы улучшить отношения с Грузией и держать под контролем Армению, а это всегда чревато» — сказал он.

Эксперт добавил, что сейчас вопрос переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией находится в динамике.

«Четыре дня главы МИД не зря вели переговоры в Вашингтоне. На самом деле вопрос состоит в том, сможет ли Москва помешать армяно-азербайджанскому урегулированию. До этого ей всегда это удавалось и сегодня инструменты у нее тоже есть, но дальше будем смотреть. Однако до мирного соглашения еще далеко, к сожалению, сейчас самое главное, чтобы стороны договорились о принципах, а именно о суверенитете и территориальной целостности. Это то самое, на что давит Вашингтон, на что согласны в Европе, и на что категорически не согласны в Москве», — добавил он.

Аналитик также подчеркнул, что сейчас Россия предпринимает шаги для укрепления своих позиций в регионе.

«Она конкретно потеряла Азербайджан, и это факт. На фоне слабеющей России вакуум в Азербайджане заполнился Турцией и сейчас США. Кстати, сообщения об оперативном совмещении войск США и Азербайджана — это очень серьезная новость и тут речь идет не столько об Армении, сколько об Иране и регионе Ближнего Востока, в частности», — сказал он.