Очный раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился и прошел конструктивно. Об этом по итогам встречи в Стамбуле во дворце Долмабахче заявил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.
«Закончились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно», — отметил он.
По словам Мединского, российская сторона в ходе переговоров получила от представителей Украины понятно сформулированную позицию.
Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме.
Ожидается, что переговоры продолжатся в среду, 30 марта. (gazeta.ru)