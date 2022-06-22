Великобритания отказала в выдаче российской делегации виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании — дословно — не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну», — сообщил он.

По словам Джабарова, 29 ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Великобритании в городе Бирмингем.