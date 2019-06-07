Почему мы проигрываем армянам в российском медиа-пространстве?

Зрим в корень. Зрим, чтобы понять причину всего того, что вызывает наше недовольство. В противном случае, есть риск ограничиться поверхностными выводами и озвучиванием трюизмов. Ровно так, к сожалению, происходит сейчас, когда некоторые мои коллеги возмущаются тем, что было ожидаемо и даже неизбежно. Итак, российские СМИ на этой неделе распространили информацию о драке в подмосковном баре, где был убит ударом ножом в сердце бывший сотрудник спецназа ГРУ Никита Белянкин.

Инцидент произошел поздним вечером 1 июня в подмосковной деревне Путилково. Двое местных жителей зашли в бар, чтобы выпить пиво. Однако приезжим армянам не понравилось, что их компанию разбавили двое русских. Армяне пытались выгнать, а затем забить насмерть двух парней за то, что те были русскими, сообщает tsargrad.tv. Указывалось также, что конфликт быстро перешел в групповое избиение и выплеснулся из бара на улицу.

Проходивший мимо ефрейтор ГРУ Никита Белянкин увидел, как толпа приезжих забивает насмерть двоих русских парней. Он кинулся на выручку жертвам и тем самым спас им жизнь. Однако один из участников драки ударил спецназовца ножом прямо в сердце. Белянкин скончался на месте до приезда машины скорой помощи. Добавлю также, что Красногорский городской суд уже выбрал меру пресечения в виде ареста для Саака Саакяна, который проходит по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в ходе драки около кафе. Он, как и трое других фигурантов дела арестован на срок до 2 августа.

Такая вот история с участием армян. Не первая в России и, предположу, не последняя. Чем примечателен данный случай? Тем, что многие российские СМИ решили не обращать особого внимания на то, что обвиняемыми в убийстве ефрейтора ГРУ Никиты Белянкина были этнические армяне. «Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в Подмосковье», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Уточняется, что оба являются уроженцами одной из стран СНГ, написало РИА Новости.

Да, действительно, можно вспомнить о том, что совсем иначе вели себя многие российские СМИ, когда раскручивалось дело Орхана Зейналова, обвинявшегося в убийстве москвича Егора Щербакова в Брюлеве в 2013 году. Как справедливо указывают азербайджанские коллеги, на тот момент почти все российские СМИ, в том числе и РИА Новости, пестрили заголовками о национальности и гражданстве Зейналова, заблаговременно без суда и следствия признав его виновным.

Безусловно, можно констатировать совершенно разное отношение к двум резонансным делам. Можно говорить о политике пресловутых двойных стандартов. Но, как мне кажется, правильнее было бы зреть в корень. Тогда мы поймем, что произошло неизбежное. Да, именно так. Потому, что все мы ежедневно можем наблюдать засилье этнических армян в российских СМИ.

Тут тебе и главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, и телеведущий Роман Бабаян, и разного рода эксперты вроде Багдасарова. Телеканал ТНТ, по большому счету, давно уже превратился в про-армянский, благодаря проекту «Камеди клаб», где «рулят» армяне Артур Джанибекян и Гарик Мартиросян.

Плюс, на днях Rambler Group объявил об изменениях в системе управления. Они происходят в рамках объявленной ранее сделки по вхождению в капитал группы Сбербанка. Так вот, вместо управляющего комитета, который руководил группой в период интеграции в нее Okko, управление будут осуществлять CEO и правление. Позицию CEO займет Рафаэль Абрамян, который до настоящего времени входил в состав управляющего комитета. В новой должности он будет отвечать за общее развитие группы.

Также Rambler Group объявляет о назначении Максима Тадевосяна на должность управляющего директора Rambler&Co. В этой новой для Rambler Group должности Максим будет курировать работу блока Медиа, в который входят такие ведущие российские интернет-издания как Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, LiveJournal, блока Коммерция, блока IT и сервиса Рамблер Касса. Максим войдет в состав правления Rambler Group и будет подчиняться CEO..

А теперь – вопрос. Играют ли азербайджанцы в российском медиа-пространстве такую же роль? Много ли азербайджанцев вы видите на российских телеканалах? Не надо мне напоминать про Фуда Аббасова и Ираду Зейналову. Первый вызывал своими выступлениями лишь чувство стыда, а вторая является азербайджанкой лишь по паспорту. Вон, Зейналова уже отреагировала на инцидент между Маргаритой Симоньян с юристом ФБК Алексея Навального Любовью Соболь. Зейналова двумя руками поддержала Симоньян.

Но даже если бы она ее не поддержала, сути дела это не меняет. В России проживает немалое число очень состоятельных азербайджанцев. Потенциально, они давно могли бы скупить самые солидные российские СМИ или же открыть свои, реально читаемые и цитируемые. Они могли бы продвигать действительно талантливых, известных азербайджанских журналистов и политологов в эфир российских телеканалов.

Да много чего они могли бы! Было бы желание. Его нет. Есть только готовность отстегивать пару десятков тысяч манатов в месяц для самопиара в азербайджанских СМИ. А еще, есть привычка бороться за звание «первого парня на селе», меряясь размером влияния в диаспоре и создавая под себя очередную диаспорскую организацию. В итоге, мы видим, как в азербайджанской прессе появляются тексты лиц, не обезображенных интеллектом, которые имеют ученые степени. А как же работа с российскими СМИ? Нет ее. Вот, в чем корень всех настоящих и будущих наших поражений в российском информационном пространстве. Но, поди, и объясни очевидное всем этим денежным мешкам, которые к тому же не всегда носят азербайджанские имена и фамилии, предпочитая нечто итальянское…