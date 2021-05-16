Для чего армянам нужна буря в стакане воды?

Последние дни ознаменовались напряжённостью на азербайджано-армянской границе. Как заявили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, комментируя недавние события на границе, после восстановления территориальной целостности Азербайджана на государственной границе с Арменией создается необходимая инфраструктура пограничной обороны и безопасности.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, азербайджанские пограничные войска с улучшением погодных условий дислоцируются на позициях Азербайджана в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия. Этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

По заверениям армянской же стороны, произошло нарушение границы и азербайджанские войска вошли на территорию сопредельного государства на 3,5 км.

Казалось бы, ничего особенного не произошло, если и возникли какие-то разногласия по вопросу разграничения границ и озера Гарагёль, то их можно было бы решить в рабочем порядке и с участием соответствующих структур двух стран. Но не тут то было! В соответствии с лучшими армянскими традициями, наши «древние» соседи начали рвать на себе волосы и прилюдно скидывать одежду, мол, помогите, мы подверглись коллективному насилию. В мире, конечно же, знают, что к чему и кто есть кто, но разве это аргумент в своременной политике? Душераздирающие вопли армян в унисон подхватили и Макрон, и Госдепартамент США. Конечно, никто их бредни всерьёз не воспринял, понятно, что первенство России в решении Карабахского конфликта ими ещё полностью не переварено, хочется хоть мизерного, но реваша. Но всё же…

Так зачем понадобилась эта буря в стакане воды? Что опять задумали армяне?

Дело в том, что подпитываемая долгими годами армянским национализмом бредовая идея «Великой Армении» постепенно сходит на нет. Особенно это чётко проявилось после 44-дневной войны. И с каждым прожитым днём идеи «миацума» исчезают как миражи. Это понимают и сами националисты, время сейчас не на их стороне. Если не поддерживать костёр межнациональной ненависти и не добавлять в образ врага новых нюансов, очень скоро армянская община Карабаха, да и жители приграничных районов Зангезура поймут: жить в мире, интегрировавшись в экономику Азербайджана, гораздо спокойнее, надёжнее, и что особенно важно – сытнее. И тут уже никакими бредовыми идеями простого армянского крестьянина с дороги не свернуть. Над головами жителей Ханкенди всегда будет нависать тень Шуши, которая будет строиться и обустраиваться по всем канонам лучших мировых стандартов. Трудно сказать, сколько времени потребуется армянам наконец-то понять, что жить в мире с азербайджанцами намного выгоднее, чем постоянно ложиться спать с теребящим подсознание вопросом – а не лопнет ли в очередной раз терпение исконных хозяев этих земель уже завтра и не начнётся ли новое наступление ВС Азербайджана? Но они это обязательно поймут, рано или поздно.

Если ко всему этому прибавить и возможную нормализацию отношений с Турцией, открытие всех транспортных магистралей и коммуникаций, установление торговых связей, то перспективы армянского национализма будут вообще сведены на нет. Вот именно поэтому и стараются определённые круги в Армении поддерживать образа врага. Почва уходит у них из-под ног прямо на глазах, надо что-то делать.

Есть во всей этой суматохе и доля интереса самого Никола Пашиняна. Придя к власти обещаниями интеграции с Западом и уменьшения влияния в стране России, он не смог реализовать свои идеи. Более того, позорное поражение в 44-дневной войне поставило под серьёзное сомнение целесообразность изменения приоритетов внешней политики Армении. Теперь, накануне внеочередных выборов нужно хоть как-то продемонстрировать простому обывателю, что всё не так как кажется и заручиться поддержкой электората. Именно с этой целью Никол и обратился к Путину с просьбой о военном вмешательстве для урегулирования, так называемого приграничного конфликта. Все, в том числе и Пашинян, понимают: никакого военного вмешательства не будет. А это, по мнению Никола, который не намерен уступать кресло премьер-министра, будет для него дополнительным козырем для обоснования своей прозападной позиции: мол, видите, армяне — добрые, и ОДКБ, и Россия не способны защитить Армению от экспансии Азербайджана. Так что, путь у нас один…

А закончится всё так, как запланировал Азербайджан. Угрозы Запада, причём намного серьёзнее, мы уже видели в период 44-дневной кампании. Слова остались словами, на деле было так, как того желал Азербайджан. Вот и теперь, всё идёт и будет идти по плану, составленному в Баку. Армянам не следует забывать — на дворе уже не 92-ой год…

Вюсал Алиев

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