По возбужденным против него делам Порошенко готов дать письменные показания

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает спектаклем уголовные дела, возбужденные против него Государственным бюро расследований и заявил, что не хотел бы в нем участвовать, но готов предоставлять следствию письменные показания, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова заявляла, что экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13. Ранее Порошенко дважды давал показания по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском» и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». После этого он пять раз проигнорировал вызовы на допрос в Госбюро. По словам его адвоката Игоря Голованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде, а также из-за несвоевременно врученной ему повестки. Во вторник защитник передал в Госбюро письменные показания Порошенко.