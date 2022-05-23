Подозреваемый в государственной измене и содействии терроризму кум Путина Виктор Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Кроме того, он дал показания по так называемой угольной делу, в котором фигурирует пятый президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Описывая суть схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – заявил Медведчук.

Задержанный нардеп уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента Порошенко. За год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась. Медведчук также рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых «Л/ДНР», практически – у главарей боевиков.

«В это была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с Президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – рассказал он.

Медведчук во время допроса назвал конкретные фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины, — бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур. (УНИАН)