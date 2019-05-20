Пенсионеров становится меньше

В результате всевозможных преобразований пенсионной системы и увеличения пенсионного возраста в стране стремительно уменьшается число пенсионеров, а размеры пенсионного пособия остаются на низком уровне .

Так, по данным Государственного комитета по статистике, на каждые 1000 граждан в стране насчитывается 130 пенсионеров. Для сравнения, в Армении этот показатель равен 154, в Казахстане — 157, Молдове — 200, Украине — 264, Беларуси — 273, России — 296 пенсионеров.

«В Беларуси, которую по количеству населения можно сравнить с Азербайджаном 2 млн. 594 тыс. пенсионеров составляют 26% населения страны. В нашей же стране 1 млн. 299,5 тыс. пенсионеров составляют 13% всего населения. В минувшем году их количество сократилось на 20,9 тыс. человек», — сообщил профессор экономики Губад Ибадоглу.

Со слов экономиста, несмотря на сравнительно небольшое количество лиц пенсионного возраста, в Азербайджане средняя пенсия в два раза ниже, чем в России. Азербайджанские пенсионеры получают пособие в полтора раза меньше, чем в Казахстане и Беларуси.

В свою очередь экономист Ровшан Агаев приводит интересные факты. С его слов, число граждан старше 60 лет увеличилось за последние восемь лет (с 2010 по 2018 гг.) на 320 тыс. человек, однако число лиц, получающих пенсию по возрасту, сократилось на 80 тыс. человек. По мнению эксперта, для анализа этого обстоятельства требуется более детальная статистика, а также раскрытие структуры получателей пенсии по возрасту и полу.

Согласно последним изменениям в закон «О трудовых пенсиях», пенсионный возраст для мужчин, начиная с 1 июля 2017 года, ежегодно увеличивается на шесть месяцев до 1 июля 2021 года, для женщин — до первого июля 2026 года. Скажем, еще в 2010 году пенсионный возраст женщин составлял 56,5 лет, мужчины выходили на заслуженный отдых в 61,5 лет. В позапрошлом году пенсионный возраст увеличился для женщин до 59,5 лет, мужчин — 62,5 лет.

На время с 1 июля минувшего года по 30 июня года текущего пенсионный возраст для мужчин определен в 64, для женщин — 61 год.