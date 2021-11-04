Очередной рост акцизов отразился в предлагаемых поправках в Налоговый кодекс. Их обсудили в среду, 3 ноября, на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По логике, это повышение должно спровоцировать новый ценовой рост. Начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли уже заметил, что средняя цена за пачку поднимется 2,40 до 2,60 манатов. «Доходы от этой сферы направляются на государственное здравоохранение. Вопрос регулируется таким образом», — отметил он.

Ставка акциза в размере 35 манатов за тысячу сигарет и заменителей табака, согласно проекту закона, будет повышена до 38,5 маната. Одновременно предлагается поднять косвенный налог с 12,9 маната на 1000 единиц табака и табачных изделий (стики электронных испарителей) до 14 манатов. В законопроекте также предусматривается увеличение ставки акцизов на алкогольные напитки — водку, ликер и коньяк. Ставка акциза на каждый литр алкогольных напитков (в том числе неденатурированного этилового спирта с содержанием спирта менее 80%), такие как водка, крепкие напитки, ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и коньячное сырье, будет повышена с 3,2 до 4 манатов.

Как видно, именно курильщики станут дополнительным источником для заполнения государственной казны, прохудившейся в пандемию. Сторонники подорожания апеллируют к борьбе за здоровый образ жизни. Мол, с повышением цены на табачные изделия курящих в стране будет меньше. Однако опыт прошлого ценового роста показывает, что курильщики не только не изменяют вредной привычке, но переходят на дешевое, более вредящее здоровью курево. В довесок этому, такое решение может поспособствовать появлению на рынке большого числа некачественных сигарет, ввозимых контрабандой. В этой связи, уверен руководитель ССП Эюб Гусейнов, уполномоченные ведомства должны поработать над пресечением попыток ввоза в страну контрабандной табачной продукции

Кроме того, законопроект предполагает рост акциза на легковые автомобили объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров и сроком выпуска более 3 лет. Как считает депутат и эксперт Вугар Байрамов, высокие налоги на импорт автомобилей приводят к старению местного автопарка:

«В своем выступлении я предложил заменить 3-летний срок эксплуатации на 5-летний, а также понизить ставку акциза на ввоз новых автомобилей с относительно небольшими двигателями, — сказал он. – Ведь если мы хотим предотвратить старение автопарка, следует не увеличивать, а понижать затраты на импорт новых автомобилей, пересматривать в этом русле налоги».

Постоянно растущие акцизы и таможенные сборы приводят к росту числа старых машин на наших дорогах. Местный автопарк стареет и обновление его идет очень медленно, уверяют в экспертных кругах. Так, доля машин младше 5-ти лет по всем сегментам отечественного автопарка – легковых, грузовых машин, автобусов — понизилась с 16% в 2014 году до 4% в позапрошлом году. Проще говоря, утверждают аналитики, только 1 из каждых 25-ти автомобилей новая, тогда как 4 из каждых 5-ти машин старше 10-ти лет. Начиная с 2014 года количество новых автомобилей уменьшилось в 3,6 раза, а число машин старше 10-ти лет, напротив, увеличилось на 35,8%. До 86% автопарка – это старые машины, при этом доля легковых автомобилей за шесть лет упала с 17% до 4%. В позапрошлом году из 1,2 млн автомобилей только 51,2 тыс. составили новые автомобили.

С другой стороны, поступления от НДС в доходную часть бюджета по-прежнему превышают поступления по налогу на прибыль, отмечает в беседе с # Байрамов. При этом Налоговый кодекс у нас постоянно обновляется. «А ведь для бизнеса, инвесторов важно, чтобы законодательство и нормативные акты были долгосрочно стабильны».