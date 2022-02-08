Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере социальной защиты пенсионеров.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, пенсионеры, которым трудовая пенсия назначена до 1 января 2022 года (за исключением трудовых пенсионеров, получающих надбавки за стаж), в 2022 году будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов (равными частями раз в квартал).

«Первая выплата материальной помощи в размере 200 манатов будет осуществляться совместно с пенсиями за февраль».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

Он сказал, что эти средства будут выплачиваться пенсионерам равными частями поквартально: «Первоначальная выплата будет осуществляться совместно с новыми выплатами на основе графика, установленного в течение этой недели. Платежи следующего квартала будут производиться в первый месяц каждого квартала».