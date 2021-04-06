Демарш пенсионеров или Заговор адмиралов

Очередной внутриполитический скандал с участием военных, но на сей раз отставных адмиралов, разразился в Турции. 3 апреля 103 адмирала в отставке, к коим затем присоединился и 104-й, выступили с заявлением, в котором раскритиковали правительство и правящую Партию справедливости и развития (ПСР) за попытки пересмотреть Конвенцию Монтрё 1936 года, определившую нынешний статус и режим использования Черноморских проливов Босфор (İstanbul Boğazı) и Дарданеллы (Çanakkale boğazı), за отход от кемалистской идеологии и за планы по разработке новой Конституции.

Отставные адмиралы выразили несогласие с намерением властей построить «Стамбульский канал» — водную артерию, которая свяжет Черное и Мраморное моря, и проект строительства которого был утвержден правительством Турции на прошлой неделе. Военные пенсионеры выразили опасения, что его постройка угрожает стратегической безопасности страны, в случае успеха проекта он не будет попадать под международные соглашения, а потому у Турции появится возможность влиять на прохождение гражданских судов из Черного моря в Средиземное. Помимо этого, на «Стамбульский канал» не будут распространяться существующие ограничения по прохождению из Средиземного моря в Черное военных кораблей (сейчас существует определенный лимит по их водоизмещению и специализации).

Адмиралы уверены, что нарушение Конвенции Монтрё может привести к вовлечению Турции в вооруженный конфликт (Конвенция Монтре 1936 года сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания в акватории).

Власти Турции утвердили план «Стамбульского канала» и обещают начать его строительство в самое ближайшее время. Канал должен связать Мраморное море с Черным и стать искусственным дублером Босфора, который на протяжении многих веков остается одной из ключевых транспортных артерий Европы. Длина канала составит 45 километров, он будет проложен на западных окраинах города. Приблизительная стоимость проекта, по разным оценкам, может составить от 15 до 25 миллиардов долларов, и он должен стать крупнейшей из строек, инициированных за годы правления Реджепа Эрдогана. Сам президент Турции, впервые анонсировав будущее строительство в 2011 году, назвал это «сумасшедшим проектом».

Турецкие чиновники говорят, что одна из главных целей канала — защитить мировое историческое наследие, расположенное по берегам Босфора. «Благодаря снижению уровня перевозок через Босфор будут минимизированы и риски, которые несет перевозка опасных грузов», — отметил министр транспорта и инфраструктуры страны Адил Караизмайлоглу, напомнив о мировом транспортном кризисе, возникшем в конце марта из-за того, что контейнеровоз «Эвер Гивен» сел на мель в Суэцком канале, и отметил, что строительство дублера Босфора позволит избежать подобных ситуаций в Турции.

Власти и турецкое экспертное сообщество расценили заявление отставных представителей высшего командного состава ВМС как «бунт на корабле» и вмешательство в государственные дела. Богатую на военные перевороты Турцию потрясла очередная попытка вмешательства военных, пусть и отставных, в демократические институты.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что армия не может вмешиваться в политику, и что подобная «акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты». «Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет связи со свободой слова. Будь они даже адмиралами, они не имеют права на клевету в адрес нашей доблестной армии. Даже сама эта дискуссия — угроза». Поднимать вопросы, которые можно решить в рамках права, в обращении с намеками на переворот — это прямая угроза конституции, добавил президент.

При этом он подтвердил приверженность конвенции Монтре. «Обращение полностью вышло за пределы этой темы. Связывать «Стамбульский канал» с Монтре — полностью ошибочно. Это проект, который укрепит нашу независимость. Те, кто выступают против него, — самые большие враги Ататюрка и республики. Благодаря «Стамбульскому каналу» будет облегчена нагрузка на Босфор, Турция получит суверенные права за пределами ограничений конвенции Монтре. У нас нет ни малейшего намерения, ни планов выходить из Монтре. <…> Но если в будущем такой вопрос или необходимость возникнет, то ради лучших условий мы откроем такую тему, если сочтем нужным», — сказал турецкий лидер.

Представитель президента Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что заявление «напоминает о периодах военных переворотов» и «выставило подписантов на посмешище».

«Кто вы такие? Знайте свое место! Наш народ уже показал 15 июля (2016 года) и друзьям, и врагам, как он справляется с переворотами», — заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что единственное, к чему ведёт данное обращение отставных представителей высшего командного состава ВМС — это «подрыв морального духа и мотивации личного состава Вооружённых сил Турции.

Спикер парламента Мустафа Шентоп заявил, что отставные военные, «которых не было слышно годами, создают хаос своим вмешательством в повестку дня», а глава МВД Сулейман Сойлу в своей реакции призвал адмиралов не использовать свои прежние регалии для продвижения политической риторики.

Турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «АНКАРА-МОСКВА» Энгин Озер не считает демарш отставных адмиралов даже «намеком на переворот».

По его мнению, это скорее, приверженность турецкого высшего военного командования исторически сложившейся традиции отстаивать светскость государства, о чем говорится и в самом тексте заявления.

«Конечно же, это не была попытка переворота, но в заявлении есть конкретное намерение – озвучивается угроза секулярности государства. Они выступили против отхода от кемалистской идеологии и заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Побуждающим мотивом могло стать появление в турецких СМИ, в частности на страницах Сumhuriyet 2 апреля фотокадров действующего контр-адмирала Мехмета Сары (Mehmet Sarı) в одеяниях религиозного тариката. Сотрудники издания запечатлели контр-адмирала Сары, отправившегося в дом секты на служебном автомобиле, в тюрбане и в халате поверх адмиральской формы.

В посвященном этому факту материале даже утверждается, что прозвище Сары в турецких вооруженных силах — «Ходжа Эффенди» — рассказал он #, говоря о возможных причинах, побудивших адмиралов выступить с таким заявлением.

Что же касается «Стамбульского канала», добавил в заключение Озер, то, как и сказал президент Эрдоган, от конвенции Монтре мы отказываться не собираемся, но в то же время следует помнить, что она не имеет отношения к новому каналу.