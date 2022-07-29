Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал проверить обои в магазинах «Леруа Мерлен», на которых Крым указан как территория Украины и не отмечены «ДНР», «ЛНР», Абхазия и Южная Осетия.

О продаже непатриотичных детских фотообоев с картой мира в стоительных гипермаркетах чиновнику сообщили бдительные москвичи, пишет пресс-служба нижней палаты парламента.

«Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться», — процитировали в Думе слова Володина.