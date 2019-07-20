«Основная задача, поставленная Верховным главнокомандующим — высокая боевая готовность»

20 июля на центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих родами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие должностные лица.

Министр обороны поделился с участниками совещания своим видениям о более эффективной и качественной организации занятий по боевой подготовке в видах войск, воинских объединениях, соединениях и частях, согласно директивам и наставлениям, тщательном изучении и соблюдении руководящих документов, а также проведении мероприятий, направленных на повышение профессионализма в нашей армии до конца учебного года.

Об этом сообщает в субботу Trend, со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Генерал-полковник Гасанов отметил, что согласно указанию Президента страны, с целью повышения боевой и морально-психологической подготовки и улучшения социально-бытовых условий личного состава Азербайджанской Армии, в частности подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне, до конца года будут сданы в эксплуатацию несколько военных объектов. Подчеркнув, что работы в этом направлении будут продолжены и в будущем, министр дал соответствующие указания должностным лицам по выполнению этих работ в соответствии с современными требованиями.

Министр обороны потребовал обеспечить скрытное и непрерывное управление войсками и дал указания осуществить строгий контроль оперативной обстановки на линии соприкосновения войск, качественно организовать боевую подготовку, усилить идеологическую работу и морально-психологическое обеспечение, а также решить другие служебные вопросы.

С учетом погодных условий, министр также дал указание уделять повышенное внимание состоянию здоровья личного состава и соблюдать меры пожарной безопасности в воинских частях.

В заключение, министр обороны огласил приказы и требования в связи с повышением бдительности и обеспечением безопасности личного состава, усилением разведывательной деятельности, с целью обеспечения готовности к любым провокациям армянской стороны и принятием адекватных ответных мер против врага.