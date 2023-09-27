Министерство обороны Азербайджана поделилось обновленной информацией о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.
Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу ведомства, по состоянию на 10:00 27 сентября конфискованы:
1. Стрелковое оружие и гранатометы — 1105
2. Артиллерийские орудия — 60
3. Средства ПВО — 226
4. Боеприпасы — 425375
5. Снаряжение и принадлежности — 2721
6. Оптические и другие приборы — 223
7. Бронетехника — 22
8. Автомобильная техника — 125
9. Прицеп — 21