Министерство обороны Азербайджана поделилось обновленной информацией о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу ведомства, по состоянию на 10:00 27 сентября конфискованы:

1. Стрелковое оружие и гранатометы — 1105

2. Артиллерийские орудия — 60

3. Средства ПВО — 226

4. Боеприпасы — 425375

5. Снаряжение и принадлежности — 2721

6. Оптические и другие приборы — 223

7. Бронетехника — 22

8. Автомобильная техника — 125

9. Прицеп — 21