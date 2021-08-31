Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» планирует, что верховным лидером страны станет мулла Хибатулла Ахундзада. Об этом сообщает во вторник телеканал News18 со ссылкой на источники.

Согласно этой информации, талибы намерены организовать власть отчасти по иранскому образцу: верховный лидер является главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом. Им, по данным источников, станет верховный лидер «Талибана» Хибатулла Ахундзада, который никогда не выступал с публичными речами и чье местонахождение в значительной степени остается неизвестным. Вероятно, он будет главой высшего совета, добавили источники.

Исполнительную ветвь власти возглавит премьер-министр, которым, скорее всего, станет один из заместителей Ахундзады: мулла Абдул Гани Барадар, который сейчас возглавляет политический офис группировки, или мулла Якуб — сын первого лидера талибов муллы Омара, который «управляет идеологическими и религиозными делами».

Верховным судьей может стать мулла Абдул Хаким Хаккани, который, как считается, является доверенным помощником Ахундзады, указывают источники. (ТАСС)