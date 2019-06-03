Оппозиция Судана объявила о прекращении всех контактов с Военным советом

Главная протестная сила в Судане альянс «За свободу и перемены» объявила в понедельник о прекращении всех контактов с Военным советом страны. Об этом передает телеканал Sky News Arabia.

«Заявляем о прекращении всех политических контактов и переговоров с Военсоветом, — заявили в альянсе. — С сегодняшнего дня мы начинаем политическую забастовку и всеобщую акцию гражданского неповиновения».

На рассвете полиция и спецназ силой зачистили площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил, демонтировав появившийся там два месяца назад палаточный лагерь. Для разгона демонстрантов силовики использовали палки и дубинки, свидетельствуют кадры видеохроники. По словам очевидцев, активно применялся слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами стали уже 14 человек. После полного освобождения площади от людей там были выставлены армейские кордоны безопасности.

Военсовет выступил позднее с заявлением о том, что никакой силовой операции по сворачиванию палаточного лагеря не проводилось, а силы безопасности вынуждены были принять меры после того, как на площадь из расположенного близости района проникла большая группа нарушителей. Более того, военные утверждают, что площадь вновь открыта, и протестующие могут туда вернуться. Между тем, согласно данным Sky News Arabia, силовики продолжают блокировать центральные кварталы Хартума, движение транспорта полностью остановлено. Вслед за событиями в столице акции протеста начались во многих городах страны, в том числе в ее спутнике Омдурмане.