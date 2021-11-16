Министерство обороны Армении сообщило о прекращении огня в зоне конфликта с Азербайджаном, передает «Sputnik. Армения».

Боевые действия прекратились после посредничества российской стороны, уточнили в ведомстве.

«В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — заявили в российском Минобороны, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что ранее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.