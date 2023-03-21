Азербайджан подписал Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы (СЕ) «О предотвращении терроризма».

Как сообщает Report, Протокол был подписан в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге в присутствии постоянного представителя нашей страны при Совете Европы, посла Фахреддина Исмаилова и заместителя генерального секретаря Совета Европы Бьорна Бергена.

Отметим, что Совет Европы принял Дополнительный протокол к Европейской конвенции о предотвращении терроризма в целях противодействия иностранным боевикам-террористам, а также План действий по борьбе с насильственным экстремизмом и радикализацией, приводящими к терроризму. Протокол, открытый для подписания 22 октября 2015 года, осуществляет определенные требования резолюции 2178 (2014) Совета Безопасности, такие как обязательство ввести уголовную ответственность за поездки в третьи страны в террористических целях (например, с целью получения террористической подготовки), участие в деятельности террористической группы и получение подготовки в террористических целях. Положения Протокола содержат требование ко всем сторонам назначить постоянные координационные центры для содействия оперативному обмену информацией о лицах, подозреваемых в поездках в другие страны в террористических целях.

После завершения соответствующего внутригосударственного процесса ратификации Дополнительный протокол, в соответствии со статьей 10, вступит в силу в отношении Азербайджанской Республики и послужит дополнительным вкладом нашей страны в международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.