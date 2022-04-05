Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, выступит сегодня по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Заседание созвано по требованию России, которая обвиняет Украину в «провокации» и «постановке», касающейся возможных военных преступлений, совершенных в городе Буча под Киевом. Киев, напротив, настаивает на обсуждении действий российских войск в Украине.

Президент Украины, посетивший накануне Бучу, заявил, что в ряде других населенных пунктов Киевской, Сумской и Черниговской областей, откуда ушли российские войска, число жертв среди мирного населения может быть еще бóльшим. Среди таких мест Зеленский, в частности назвал Бородянку под Киевом. «Ничего подобного в этих местах не происходило со времен нацистской оккупации 80 лет назад», – отметил президент Украины. (svoboda.org)