NYT: дочь и зять Трампа нарушили закон США

Дочь и советник президента США Иванка Трамп и ее муж и старший советник президента Джаред Кушнер, которые являются должностными лицами Белого дома, использовали негосударственные приложения для обмена сообщениями при работе, заявил председатель комитета по надзору и правительственной реформе в палате представителей Элайджа Каммингс. Об этом пишет The New York Times.

По его словам, они могли нарушить федеральные законы. Между тем, об использовании приложений для обмена сообщениями WhatsApp рассказал адвокат Иванки Трамп Эбби Лоуэлл еще в прошлом году. По его словам, закон не нарушен, Кушнер сделал скриншоты с личного аккаунта и отправил их на свой официальный адрес почтового сервиса Белого дома.

Газета напоминает, что и ранее появлялась информация о том, что Джаред Кушнер и Иванка Трамп пользовались личными аккаунтами в качестве рабочей почты. Между тем, именно это стало главной нападкой американского лидера Дональда Трампа на бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Во время своей предвыборной кампании 2016 года Трамп критиковал Хиллари Клинтон за использование личного почтового аккаунта во времена, когда она была госсекретарем США. При этом Трамп продолжал нападки даже после того, как ФБР отказалось предъявлять официальные обвинения против Клинтон из-за использования личной почты при работе с секретной информацией.