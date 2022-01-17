Муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», говорится в его заявлении на сайте палаты, сообщает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — написал он.

В заявлении Кулибаев поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своей отставки он не пояснил.

Кулибаев и его супруга являются владельцами крупнейшего банка страны — Народного банка Казахстана.