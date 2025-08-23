Анри Оханашвили объявил об отставке с должности главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, проработав на этой позиции всего три месяца. Об этом говорится в заявлении, распространенном на странице СГБ в Facebook от имени политика.

Оханашвили сообщает, что станет советником премьера Ираклия Кобахидзе по вопросам национальной безопасности. По его словам, решение было принято «после консультаций с правящей командой».

Он пояснил, что в условиях «новых глобальных и региональных вызовов» его опыт будет полезнее в аналитической работе и подготовке рекомендаций для правительства.

Оханашвили не имеел опыта работы в силовых структурах до апреля 2025 года. Юрист по образованию (магистр уголовного права), он был депутатом парламента Грузии 9-го и 10-го созывов от правящей партии «Грузинская мечта». Продемонстрировав приверженность команде, в начале года он успел поработать министром юстиции Грузии.

Кобахидзе уже объявил, что на вакантную должность шефа грузинской спецслужбы представят кандидатуру исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе.

«У него есть довольно продолжительный опыт работы в правоохранительных ведомствах, что, конечно, очень важно для выполнения обязанностей главы Службы госбезопасности», — заявил Кобахидзе.

Кандидатуру должен утвердить парламент. Поскольку у «Грузинской мечты» в законодательном органе большинство, это лишь формальность. (newsgeorgia.ge)