Арестован зять народного артиста Азербайджана Алима Гасымова.

По полученным Report сведениям, муж дочери ханенде Фарганы Гасымовой Эльнур Мевланов обвиняется в краже золота, драгоценностей и денег из дома Алима Гасымова.

Потерпевшими признаны жена народного артиста Тамилла Асланова и родственник Рашадет Фарзалиев.

Уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова.

Сегодня состоялось заседание суда. Процесс был отложен из-за неявки потерпевших на судебное слушание.

Следующее заседание суда назначено на 30 сентября.

Отметим, что Э.Мевланову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) и 180.2.4 (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) Уголовного кодекса АР.