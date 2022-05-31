Валентин Юмашев, зять бывшего президента России Бориса Ельцина, который помог Владимиру Путину прийти к власти, ушёл с должности советника Кремля, сообщает Reuters.

Юмашев был советником Путина на общественных началах, то есть не получал за это зарплату. Его уход, как пишет Reuters, разрывает последнюю связь путинской администрации с периодом правления Ельцина, который символизирует либеральность и открытость России по отношению к Западу.

Первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень сообщила Reuters, что отставка была инициативой Юмашева. Он покинул должность ещё в апреле.

При Ельцине, который был президентом России с 1991 по 1999 год, Юмашев занимал должность советника Кремля, а затем руководителя администрации президента. Был женат на дочери Ельцина Татьяне.