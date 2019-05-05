Новые «Мстители» собрали в прокате более $2 млрд за рекордный срок

Фантастический фильм «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) собрал в прокате в мире $2,189 млрд. Об этом сообщается в воскресенье на сайте компании The Walt Disney, осуществляющей кинопрокат и маркетинг фильма.

По ее данным, картина студии Marvel Studios быстрее всех известных кассовых фильмов — за 11 дней — преодолела отметку кассовых сборов в $2 млрд. «Мстители: Финал» стал пятым фильмом в истории, который набрал более $2 млрд в мировом прокате. Речь идет о блокбастерах «Аватар» (Avatar, 2009 — $2,788 млрд), «Титаник» (Titanic, 1997 — $2,187 млрд), «Звездные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: Episode VII — The Force Awakens, 2015 — $2,068 млрд) и «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War, 2018 — $2,048 млрд).

Новые «Мстители» по совокупному показателю сборов уступают лишь «Аватару» режиссера Джеймса Кэмерона.

В мировой прокат новые «Мстители» вышли 24 апреля, в американский — 26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 млрд, из которых $357 млн пришлось на Северную Америку.

Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Роберт Дауни — младший, Крис Хемсворт, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды «Мстителей» и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу.(ТАСС)