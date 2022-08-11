На международной конференции в Копенгагене доноры решили выделить более 1,5 миллиарда евро на поддержку Украины.

Об этом сообщил министр обороны Дании Мортен Бьодсков, передает «Радио Свобода».

По его словам, эти средства предназначены для использования в текущем и следующем годах.

Польша, Словакия и Чехия также согласились расширить производство артиллерийских систем, боеприпасов и другого оборудования.

Британия, в свою очередь, пообещала прислать в Украину больше реактивных систем залпового огня.

Как заявил британский министр обороны Бен Уоллес, также будет отправлено «значительное количество» высокоточных ракет M31A1.

В совместном заявлении страны-участницы конференции пообещали продолжать военную поддержку Украины и договорились провести следующую виртуальную встречу в сентябре.

В работе Копенгагенской конференции приняли участие делегации 26 стран, которая проводилась для дополнения сотрудничества в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.