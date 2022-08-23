Власти США продолжают искать и находить яхты попавших под санкции российских олигархов, которые прячутся на отдаленных островах и скрываются в море с выключенными транспондерами.

Как сообщает Luxurylaunches, в воскресенье агенты ФБР идентифицировали и обыскали еще одну яхту, спрятанную в гавани Фалмута в Карибском море.

82-метровая Alfa Nero, принадлежащая миллиардеру и бывшему гендиректору группы «Фосагро» Андрею Гурьеву, пополнила флотилию суперяхт, оказавшихся под контролем властей США. Их общая стоимость превысила 3 млрд долларов, из которых 120 млн стоит яхта Гурьева, который с марта попал под санкции ЕС, а в августе — под американские санкции.

С начала войны западные страны арестовали как минимум 13 суперъяхт, принадлежащих олигархам, близким к президенту России Владимиру Путину. Это в том числе 156-метровая яхта Алишера Усманова Dilbar стоимостью в $600 млн, 135-метровая яхта Игоря Сечина Crescent за $190 млн, 48-метровая Lady Anastasia Александра Михеева и 40-метровая яхта Lena Геннадия Тимченко за $50 млн.

Под арестом оказались 85-метровая Valerie Сергея Чемезова (140 млн долларов), La Petite Ourse и La Grande Ourse Алексея Кузьмичева (70 и 20 млн долларов), Lady M Алесея Мордашова (55 млн долларов), а также Axioma экс-владельца «Синары» и «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского. Последняя яхта, арестованная в в марте Гибралтаре, будет продана с аукциона по иску американского банка JP Morgan, которому Пумпянский просрочил платеж по кредиту на 20 млн долларов.

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Яхту Гурьева, которая несколько месяцев стояла пришвартованной в гавани Фалмута обыскали с санкции правительства Антигуа и Барбудапо запросу США. Немногочисленный экипаж допросили, пишет Luxurylaunches.

Официально судно зарегистрировано на компанию Flying Dutchman Overseas Limited. При этом в 2015 году представитель Гурьева утверждал, что яхтой он не владеет, а просто «фрахтует на регулярной основе». (moscowtimes.ru)