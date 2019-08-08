Ноу-хау от МЧС: система противопожарной безопасности без огнетушителей

4 августа 2019 года в Баку в очередной раз загорелся торговый центр «Садарак», расположенный на территории Гарадагского района.

Как сообщила пресс- служба МЧС, пожар начался в одном из складских помещений. Огонь распространился на территории 700 кв.м., был потушен через три часа сотрудниками Государственной противопожарной службы. При тушении пожара семь сотрудников МЧС отравились дымом.

28 марта 2019 года на сайте «Зеркало» была опубликована статья под названием «Будем гореть и дальше или почему в «Садарак» нет огнетушителей…».

В статье рассказывалось о журналистской проверке, проведенной в торговом центре «Садарак». В результате оказалось, что практически ни в одном из магазинов, расположенных на территории торгового центра, не было огнетушителей.

Согласно правилам противопожарной безопасности для предприятий торговли и общепита, ярмарок и складов, эти учреждения должны быть обеспечены первичными противопожарными средствами, то есть огнетушителями, наполненными водой, химической пылью и пеной.

Со времени публикации статьи прошло больше четырех месяцев. Корреспондент # вновь побывал в «Садарак», но огнетушителей как не было, так и нет.

Хотя помощник исполнительного директора торгового центра по имени Дениз (к сожалению, он отказался назвать нам свою фамилию — прим.авт.), уверял, что огнетушители имеются в каждом магазине торгового центра.

«Просто из — за обилия товаров их негде ставить, и владельцы магазинов вынуждены прятать огнетушители у себя в комнате», — утверждал помощник директора.

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О противопожарной безопасности» задачей предприятий является сохранение в рабочем состоянии средств противопожарной системы. Обязанностью соответствующего органа исполнительной власти, ответственного за противопожарную безопасность, является контролирование исполнения требований данного закона.

Органом исполнительной власти, ответственным за противопожарную безопасность, является Министерство по чрезвычайным ситуациям. Поэтому вопрос «Почему МЧС не проверяет наличие огнетушителей в торговом центре «Садарак»?», мы задали пресс- секретарю МЧС Гюльсум Мехтиевой.

«Вы не правы. Мы принимаем все надлежащие меры и вовремя проводим все надлежащие проверки. А что касается торгового центра «Sadarak», то у них существует налаженная система противопожарной безопасности», — сообщила Гюльсум Мехтиева. На замечание нашего корреспондента о том, как тогда объяснить отсутствие в торговом центре «Садарак» огнетушителей, пресс- секретарь попросила прислать вопросы в письменном виде, пообещав ответить на них в течение дня. К сожалению, ответы из пресс-службы МЧС мы так и не получили.

Видимо, даже в письменном виде невозможно объяснить отсутствие первичных противопожарных средств при наличии налаженной системы противопожарной безопасности. Тем более, что в этом году торговый центр «Садарак» горит уже второй раз.