Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Эта фраза давно уже стала жизненным кредо огромного числа жителей одного южного города. Они привыкли видеть хорошее даже в том, что на первый взгляд казалось плохим. К примеру, в свадьбах. Весь мир ныне активно боролся с коварным вирусом. В каждой стране выработали свои методы противостояния этой напасти. Правда, полного и окончательного успеха не было зафиксировано нигде. При этом, регулярно появлялись сообщения о все новых и новых вариациях данного вируса.

Такой ход событий сильно осложнил жизнь южногородцев, которые и в обычные времена не особо шиковали. Сейчас же, по причине распространения коварного вируса, жить стало хуже, жить стало грустнее. Долгое время было совсем печально. Закрыты были кафе, рестораны, молы, запрещены были свадьбы. Индустрия развлечений пережила сильнейший кризис. Дошло до невиданного — певцы и певицы стали требовать помощи у государства. И это те, кто в иные времена зарабатывал так, что многим южногородцам и не снилось!

К счастью, ближе к середине года запретов стало меньше, разрешили многое, включая свадьбы. Ну как разрешили? Сказали, что можно, но, не превышая определенного числа собравшихся. В другое время такой нюанс вызвал бы всплеск возмущения. Как так, сколько хочу, столько и приглашаю гостей на свадьбу! Но, то было во времена, давно минувшие. Коварный вирус активно прогулялся по карманам жителей южного города. Настолько активно, что они теперь искали все новые способы отказа от посещения свадьбы.

Расчет был прост. Посещение самого важного события в жизни родственника или друга обходилось в 100 южногородских тугриков с носа. На такие деньги можно было хорошо погудеть в компании из трех человек. Так зачем платить много, если можно не платить вообще?! Такая мысль вынужденно одолевала многих горожан, толкая их на тренировку фантазии, посредством которой и рождались все новые способы отлынивания от посещения свадьбы человека дорогого, во многих смыслах слова.

Как обычно бывает в такого рода случаях, выход оказался там же, где и вход. Коварный вирус, финансово подкосивший многих южногородцев, стал для них и средством сохранения денежных знаков. Как? Да все просто. Вышел указ, согласно которому на свадьбы стали допускать тех, кто имел при себе паспорт, да не простой и не заграничный, а свидетельствующий о том, что податель сего героически перенес двойную дозу прививки от коварного вируса.

Фраза «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек» получила новое прочтение, став снова актуальной. Правда, без бумажки, по объективным причинам, жаждали оказаться многие. Скажу больше — даже обладатели специфического паспорта нередко заявляли о его отсутствии. Звонили родным и близким и сообщали голосом полным грусти и печали, что душой и сердцем они рады бы посетить свадьбу, да вот документа нужного нет.

И не предвидится. Это, чтобы дважды не вставать, отметая еще даже не поступившие приглашения на свадьбы. Не скажу, что это ноу-хау тянуло на Нобелевскую премию по экономике, но тысячам и тысячам южногородцев оно сэкономило сотни и сотни тугриков. И это было самое яркое доказательство правоты изречения, согласно которому никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.