«Нормандский» саммит завершился

Лидеры «нормандской» четверки завершили переговоры, которые последние два часа продолжались за ужином, передает РИА Новости.

В общей сложности переговоры шли около 5,5 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

По итогам встречи лидеры приняли коммюнике.

Коммюнике состоит из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

Документ называет минские соглашения по Донбассу базисом работы в «нормандском» формате. «Государства-члены привержены их полной имплементации», — говорится в коммюнике.