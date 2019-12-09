«Нормандский» саммит завершился

Лидеры «нормандской» четверки завершили переговоры, которые последние два часа продолжались за ужином, передает РИА Новости.

В общей сложности переговоры шли около 5,5 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

По итогам встречи лидеры приняли коммюнике.

Коммюнике состоит из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

Документ называет минские соглашения по Донбассу базисом работы в «нормандском» формате. «Государства-члены привержены их полной имплементации», — говорится в коммюнике.

| 2019-12-10T03:06:31+00:00 10 декабря 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss