Финишировал второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Report, во второй день пятой гонки прошли спринтерские гонки в Формуле 2, а также третий квалификационный раунд в Формуле-1.

Пилот «Prema Racing» Роберт Шварцман выиграл первый спринт в Формуле 2, а Юрий Випс из «Hitech Grand Prix» победил во втором.

В Формуле 1 французский пилот «Alpha Tauri» Пьер Гасли показал лучшее время в третьей свободной практике. В квалификационном раунде первым финишировал пилот Ferrari Шарль Леклер.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. В этот же день впервые состоится финальный этап Формулы 2. Основная гонка Формулы-1 начнется в 16:00, где будет определен победитель.