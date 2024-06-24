Завершился первый день Форума сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана.

В первый день состоялась церемония открытия мероприятия с участием представителей порядка 200 НПО, представителей СМИ, общественных деятелей.

После выступлений официальных лиц и представителей НПО была организована панельная дискуссия на тему «Азербайджанские неправительственные организации: результаты и цели».

В обсуждениях, прошедших под модерацией председателя Общественного объединения «Бакинский Ресурсный центр» Рауфа Зейни, приняли участие член правления Азербайджанского национального форума НПО Заур Ибрагимли, заместитель председателя Общины Западного Азербайджана, депутат Хикмет Бабаоглу, исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, председатель Общественного объединения «Признание армянской агрессии» Сария Джафарова.

Затем участники посетили Губадлинский район, где приняли участие в мероприятии по случаю 26 июня — Дня Вооруженных Сил Азербайджана в воинской части N Государственной пограничной службы.

Мероприятие продолжится очередными панельными дискуссиями 25 июня.