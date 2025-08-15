Сегодня стартовал сезон 2025/2026 в Премьер-лиге Мисли

Как передает İdman.biz, в стартовом матче первого тура нового сезона на городском стадионе в Шамахы встречались «Карван-Евлах» — «Габала».

Команды так и не смогли выявить победителя. Первый гол нового сезона был забит на 54-й минуте второго тайма, а его автором стал Массуму. На 78-й минуте евлахцы сравняли счет благодаря автоголу Мусаева.

Заметим, что одна из шести встреч первого тура не состоится. Это связано с тем, что «Карабах» продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Остальные матчи тура пройдут в течение трех дней. 16 августа состоятся матчи «Имишли» – «Туран Товуз», «Нефтчи» – «Шамахы», на следующий день – «Сумгайыт» – «Кяпаз», а 19 августа – «Зиря» – «Араз-Нахчыван».

Премьер-лига Мисли

Первый тур

15 августа (пятница)

17:00. «Карван-Евлах» – «Габала» — 1:1

Голы: Массуму, 54 (0:1), Мусаев, 78-авт.(1:1)