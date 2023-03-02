«В Баку завершается саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. Благодарю всех вас за участие».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, несмотря на то, что страны платформы имеют разные исторические, культурные, политические традиции, имеются общие принципы.

«В рамках саммита мы обсудили важные двусторонние повестки дня, провели эффективные встречи. В период пандемии страны — члены ДН значительно активизировались. И в постпандемический период мы должны найти эффективные решения в направлении восстановления», — подчеркнул министр.

Джейхун Байрамов отметил, что с начала пандемии Азербайджан выступил с рядом инициатив и получил полную поддержку.

«Сегодня мы обсудили климатичкие изменения, продовольственную и безопасность, мир и другие глобальные вопросы. Сегодня Президент Азербайджана озвучил две инициативы, одна из которых связана с поддержкой малых островных государств и африканских стран в период постпандемии. Мы верим, что наша инициатива будет поддержана международным сообществом. В конце текущего года мы передадим председательство Уганде. С завершением председательства наша решимость и активность в реализации принципов платформы продорлжится», — подчеркнул министр иностранных дел.

В завершение был принят документ по итогам встречи на высшем уровне.