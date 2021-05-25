Финальным матчем Кубка страны очередной футбольный сезон в Азербайджане подошёл к концу. На все вопросы ответы даны, 4 клуба готовятся представить отечественный футбол в еврокубках, а остальным придётся ждать начала следующего чемпионата, чтобы реабилитироваться в глазах малочисленных болельщиков. Как говорится, в футбольном хозяйстве наступило затишье и самое время подвести некоторые итоги.

О чём говорить, когда сказать нечего…

Говорить об уровне азербайджанского футбола, наверное, излишне. Прозябание во второй сотне рейтинга ФИФА красноречивее любой аналитической выкладки. И каждому любителю футбола очень хочется получить ответ на вопрос: достигли ли мы дна, или свободное падение продолжится и далее? Причём ответа позитивного, обнадёживающего, настраивающего на светлые перспективы. Но, увы, обрадовать ничем не можем. Налицо все признаки клинической смерти данного вида спорта. Причём признаков этих пруд пруди. Сегодня мы укажем лишь на два.

Дела давно минувших дней…

Ещё лет 7-8 назад журналистская братия вовсю раздувала костёр интриги в отечественной прессе, сталкивая в виртуальной дуэли местных и зарубежных тренеров. Мнения относительно специалистов-легионеров бывали различные, и выборы клубов давали пищу для долгих и скрупулёзных выкладок. Да только в те времена никому и в голову не приходило, что в один прекрасный день эта тема засохнет на корню. Теперь уже с трудом верится, что на тренерском мостике азербайджанских клубов когда-то стояли такие маститые специалисты, как Мустафа Денизли, Джон Тошак, Расим Кара, Юрий Сёмин, Анатолий Демьяненко, Анатолий Коньков, Властимил Петржела. Сегодня всеми 8-ми клубами Премьер лиги руководят местные специалисты. В Италии, Испании, Англии или в любой другой футбольной стране, где этот вид спорта крепко стоит на ногах, сей факт мог бы быть оценён как некое достижение, но никак не в Азербайджане. У кого должны учиться местные специалисты? Ну, привёл «Нефтчи» к чемпионству Самир Аббасов, ну, добыл «Сумгайыт» впервые в своей истории бронзовые медали с Айханом Аббасовым. А что дальше? Сколько они будут вариться в собственном соку?.. А ведь Америку открывать не надо. Сейчас, как только речь заходит о самых удачных турецких специалистах, первым делом вспоминают Фатиха Терима. Но как он взошёл на пьедестал?

Терим – от «рядового» до «императора»

После завершения карьеры профессионального футболиста Фатих Терим решил попробовать себя в роли тренера. Однако начало его тренерской карьеры оказалось достаточно скромным — клуб «Анкарагюджю» под его руководством занял 6-е место в чемпионате Турции, а команда Первой лиги «Гёзтепе» не смогла заработать повышения в классе.

После этого, в августе 1990 года Терим возглавил молодёжную сборную Турции, с которой работал на протяжение трёх лет, но каких-либо заметных результатов также не добился.

Возглавляя молодёжную сборную страны, Терим одновременно стал помощником главного тренера основной команды Зеппа Пионтека – немецкого специалиста, под руководством которого команда Дании провела 115 международных матчей и впервые приняла участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу (1986). И вот, проработав с Пионтеком несколько лет и набравшись необходимого опыта, в 1993 году Терим сам стал главным тренером сборной Турции, сменив на посту немецкого специалиста. Теперь уже это был совсем другой тренер. Под его руководством турецкая сборная успешно квалифицировалась на Евро-1996, заняв второе место в отборочной группе и потерпев при этом лишь одно поражение (от сборной Швейцарии со счётом 1:2). Несмотря на то, что в финальной части турнира турки проиграли все три матча (поражения последовали от маститых сборных Хорватии, Португалии и Дании), не забив при этом ни одного гола, работа Терима была признана успешной, поскольку Турция до этого выступала на крупном международном турнире лишь в 1954 году. Не случайно в Турции за ним закрепился титул «императора».

И таких примеров уйма. Но в Азербайджане предпочитают сэкономить пару лишних долларов и въехать в Рай с местными тренерами. Что из этого получается – говорить излишне.

Настоящие и свадебные генералы

Другая, но в определённой степени также связанная с первой больная тема – легионеры. Не секрет, что очень многое в комплектации коллектива зависит от тренера-селекционера и самого главного тренера. Нужно обладать чутьём и футбольной зоркостью, чтобы в предлагаемом новичке заприметить то нужное качество, которое поможет команде достичь успеха в турнирах. Но, как показывает опыт, и в этой области в Азербайджане наблюдается настоящая деградация. Опять-таки, вернёмся на несколько лет назад.

В сезоне 2004/05 в клуб азербайджанской Премьер-лиги, теперь уже канувший в историю «Хазар-Ленкорань», прибыл Огтай Дерелиоглу. Турецкий нападающий, до этого ставший чемпионом Турции, победителем Кубка и Суперкубка страны, успевший поиграть в чемпионатах Испании и Германии. Его трансфер стал самым большим в истории азербайджанского футбола, хотя точная сумма перехода не была оглашена, но по некоторым источникам она составляла более 200 000 евро. В том же сезоне Дерелиоглу забил 16 голов и стал лучшим бомбардиром клуба, всего же, играя в Ленкорани, он забил 35 голов в 34 матчах – показатель просто великолепный.

Увы, теперь о таких трансферах никто и не мечтает. Может тот или иной клуб и пригласит в качестве свадебного генерала какую-то уже потухшую звезду, как это сделал «Нефтчи» в завершившемся сезоне, но не более. С Кейсукe Хондой был подписан контракт всего на 7 матчей. Причём, бывшая японская звезда гарантированно должен был выходить в стартовом составе, то есть мнение главного тренера для него просто не существовало априори. А условия контракта были просто феерические. Так, за каждый выход на поле прибывший в Баку со своим личным поваром японец получал 100 тысяч долларов. В качестве бонусов предусматривалось 10 тысяч долларов за каждый забитый гол, плюс 300 тысяч долларов, если «Нефтчи» станет чемпионом (а «чёрно-белые» выиграли первенство). Но что это дало азербайджанскому футболу? Чему могли за 7 матчей научиться у Хонды, который был намного далёк от своей лучшей формы, местные молодые игроки? Абсолютно ничему! Разве что с завистью прикидывать, как за каждую минуту, проведённую на поле, японец получает более 1000 долларов.

Обанкротившаяся торговля

А что мы имеем на сегодняшний день в реальности? Для полноты картины приведём некоторые «шедевральные» трансферы азербайджанских клубов в текущем сезоне. Итак…

Казалось бы, в этом вопросе в «Карабахе» должна быть идеальная ситуация – всё-таки клуб вот уже на протяжении многих лет выступает в еврокубках и тренерский штаб повидал многое и набрался опыта. Но не тут-то было! С большой помпой в стан агдамцев прибыл Овусу Квабена, выступающий во 2-м по силе дивизионе Испании. Клуб выплатил очень большую компенсацию. С футболистом был заключён контракт на 3,5 года. Прошло всего полтора года, но и этого оказалось достаточно, чтобы терпение «скакунов» лопнуло – Овусу попросили покинуть клуб. С Урошем Матичом та же картина. Сколько бы Гурбан Гурбанов не давал шансов брату именитого Неманья Матича, однако серб так и не смог вписаться в ансамбль команды.

Или взять новоиспечённого чемпиона – «Нефтчи», и его «прокол» с Талиссоном Диазом. Несмотря на то, что с ним был заключён двухгодичный контракт, скорее всего бакинцы с ним распрощаются. Порою Самир Аббасов не ставил его даже в список запасных. А Ренер Алвес, то просто шедевр, вершина трансферной политики! 20-летнему бразильцу устроили такую рекламу, — просто трудно передать словами! И что в итоге? Он не вышел на поле ни в одном матче! И теперь, уже конечно тихо и без рекламы, его отправляют домой. И таких примеров в каждом клубе предостаточно. Учитывая тяжёлое материальное положение команд, крах трансферной политики – это не только выброшенные на ветер деньги, но и большой удар, ставящий под сомнение само участие коллектива в следующем чемпионате.

И не надо изобретать велосипед

И, чисто по-Чернышевскому: что делать?! Мировой футбол имеет уже более чем столетнюю историю, то есть, никакого изобретения велосипеда не требуется. Когда-то «Нефтчи» громил «Галатасарай» с астрономическим счётом. Теперь же в это трудно поверить, и история может повториться с точностью до наоборот. Так что, можно просто и весьма примитивно взять и скопировать опыт соседей – турецкого футбола. Результат-то есть, и весьма неплохой. Остаётся надеяться, что заправилы азербайджанского футбола наконец-то с умом и ответственностью подойдут к своим обязанностям. Ведь право, не масс-медиа и фанатам же поднимать этот вид спорта в стране…

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»