В Турции неизвестные обстреляли здание Федерации футбола страны, которое находится в Стамбуле. Об этом сообщает NTV.

Одна из пуль пролетела над головой экс-футболиста «Баварии» Хамита Алтынтопа, он легко ранен битым стеклом. Неизвестные лица сделали 7 выстрелов, после чего скрылись на автомобиле. Три пули попали в офис президента федерации и зал заседаний, но никто не пострадал.

Полиция задержала двух человек по подозрению в нападении на головной офис Федерации футбола Турции в Стамбуле, задержанные были в состоянии алкогольного опьянения.

Сборная Турции в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре заняла второе место в своей группе, уступив только Нидерландам. В стыковых матчах команда Штефана Кунца потерпела поражение от Португалии со счетом 1:3 и не смогла пробиться в финальную стадию турнира.