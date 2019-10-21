Необходимо увеличение ненефтяного экспорта до 4-5 млрд. долларов

В конце 2015 года, когда была объявлено о постнефтяной эре, правительство приняло десятки решений для развития реального сектора и разработало стратегические дорожные карты экономического развития. Все эти шаги были направлены на устранение последствий резкого падения мировых цен на нефть с середины 2014 года.

«Каждый, кто характеризует состояние экономики и уровень ее зависимости от нефти, признавал необходимость этих шагов правительства, — отметил профессор экономики, председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks Фикрет Юсифов. — Однако с тех пор прошло более 3 лет. Пришло время посмотреть на результаты решений — соответствуют ли они ожиданиям? Прежде всего, стоит отметить, что решения высшего политического руководства страны соответствуют цели динамичного развития реального сектора экономики. Однако реализация этих решений вызывает вопросы, поскольку проделанная в этом направлении работа не столь впечатляющая. К этому стоит добавить, что глава государства физически не в состоянии лично контролировать выполнение всех решений. Решения имеют конкретных исполнителей, а функции контроля входят в компетенцию государственного аппарата».

По словам ученого, в этом плане аграрный сектор был признан приоритетным направлением развития реальной экономики. Роль сельского хозяйства незаменима с точки зрения намеченного главой государства курса на диверсификацию экономики и снижения зависимости государственного бюджета от нефтяных поступлений. Именно по этой причине Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2015 год Годом сельского хозяйства. При этом грамотная организация аграрного сектора напрямую зависит от эффективного использования на местах средств, выделяемых в данном направлении. Ведь даже если государство выделяет миллиарды манатов на развитие аграрного сектора, сложно говорить об эффективном использовании выделенных средств, если упомянутый механизм не организован должным образом и не обеспечена прозрачность.

«В этом направлении за последние годы было выделено сотни миллионов бюджетных средств, — продолжил профессор. — Но, к сожалению, бывший глава Министерства сельского хозяйства не смог оправдать оказанное ему доверие Президента страны. Тогда же появилась небеспочвенная информация о нерациональном использовании государственных средств, выделенных на аграрный сектор, и глава государства неоднократно призывал бывшее руководство Минсельхоза к жестким правилам использования государственных средств. Но, к сожалению, это не сработало».

И хотя за последние три года во всех секторах ненефтяного сектора были достигнуты положительные результаты, ожидаемого увеличения экспорта продукции сельского хозяйства не наблюдалось. А ведь это важнейший показатель, характеризующий уровень развития реального сектора экономики. Так, по сравнению с 2013 годом внешнеторговый оборот в 2017 году сократился с 43,6 млрд. долларов до 24,3 млрд. долларов, а экспорт сократился с 32,8 млрд. до 15,5 млрд. долларов. Примечательно, что сокращение внешнеторгового оборота и экспорта почти удвоилось за 5 лет в результате резкого падения мировых цен на нефть. На этом фоне сложно объяснить падение показателей экспорта продукции ненефтяного сектора с прошлых 1,8 млрд. долларов до 1,5 млрд. долларов, или 17%.

«Мы уже выступали с заявлениями по этому поводу, однако реакции правительства не последовало», — сказал экономист.

Он также отметил, что на конференции по итогам первого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов на 2014–2018 гг, которая состоялась 27 января 2015 года, Президент Ильхам Алиев сократил состав руководства Министерства сельского хозяйства в связи с негативными последствиями использования субсидий из государственного бюджета. По убеждению Юсифова, другим ведущим направлением реального сектора является ненефтяная промышленность.

«Роль Министерства экономики в проделанной работе и достигнутых подвижках огромна, — сказал он. — Благоприятные условия, созданные для инвесторов и бизнесменов, а главное, высокий уровень прозрачности в продвижении экспорта и притока инвестиций, создают благоприятные условия для развития этой сферы. Устойчивое развитие этой области должно быть приоритетом , поскольку в ближайшие несколько лет необходимо увеличить экспорт ненефтяного сектора, как минимум, до 4-5 млрд. долларов. Эта сумма равна 50% годового импорта страны. Для этого необходимо выделять серьезные средства на строительство промышленных зон и создание перерабатывающих предприятий. В связи с ростом индексов нефти, на эти цели следует направить не менее 50% валютных поступлений».

По мнению профессора, такой подход будет способствовать в том числе открытию новых рабочих мест и росту бюджетных поступлений от ненефтяного сектора.