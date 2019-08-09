Неймар: Мой мир рухнул, и я упал на землю…

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар высказался после снятия подозрений в изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндаде.

«Эту главу в жизни я никогда не забуду по многим причинам, главная из которых – ущерб, причиненный мне, моей семье и людям, которые действительно меня знают. Буду откровенен и не скажу, что счастлив, но есть облегчение.

Шрам будет напоминать мне, как много людей могут делать не только добрые дела, но и плохие! Да, мой мир рухнул, и я упал на землю… Но одна легенда в джиу-джитсу гласит: «Для многих земля – это конец всего, для нас – это только начало».

Пусть это будет началом не только для меня, но и для всех, кто подвергся подобного рода ложным обвинениям, и, в основном, для каждой женщины, которая действительно является жертвой этого акта.

Желаю, чтобы вы были сильны, сражались и достигли всего, чего заслуживаете! Спасибо Богу за все», – написал Неймар в инстаграме.

| 2019-08-09T20:14:46+00:00 9 августа 2019, 21:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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