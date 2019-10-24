Названы имена кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль

Главными кандидатами на получение премии «Оскар» в 2019 года в номинации лучшая мужская роль стали четыре актера, пишет Indiewire.

По данным издания, среди них: Леонардо Ди Каприо (за роль в фильме «Однажды… в Голливуде»), Роберт Паттинсон (за главную роль в картине «Маяк»), Мэттью Райс (за «Прекрасный день по соседству») и Джонатан Прайс (за роль папы римского Франциска в фильме «Два папы»).

Кроме того, побороться за «Оскар» могут: Брэд Питт (за роль второго плана в «Однажды… в Голливуде»), Том Хэнкс (за роль второго плана в «Прекрасный день по соседству»), Уиллем Дэфо (за роль второго плана в фильме «Маяк») и Энтон Хопкинс за изображение папы римского Бенедикта в фильме «Два папы». (gazeta.ru)

| 2019-10-24T01:00:39+00:00 24 октября 2019, 06:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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