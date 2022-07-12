Глава парламентского Комитета 1922, объединяющего парламентариев-тори и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера, Грэм Брейди заявил, что будущего премьера Британии изберут из восьми кандидатов, процесс регистрации завершен. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

К первому туру голосования допущены бывший министр финансов Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра торговли Пенни Мордонт, министр финансов Надим Захави, бывший глава МИД Джереми Хант, глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен и депутат Кеми Бэйднок.

Ранее Брейди заявил, что имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны станет известно 5 сентября.

По его словам, результат будет объявлен 5 сентября после того, как парламент Великобритании вернется с летних каникул.

В публикации отмечается, что официальное выдвижение кандидатов на пост премьер-министра Соединенного Королевства состоится 12 июля, а на следующий день назначен первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство в партии.